Пономарев возмущен выплатой 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ

Вчера, 20:15
74

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал выплату в 10 тысяч рублей российским участникам Великой Отечественной войны.

«Согласен с тем, что это позор. Такая сумма – просто ничто для ветеранов. Почему государство выделяет так мало денег? Неприлично даже это обсуждать. У нас в стране ветеранов можно по пальцам пересчитать, а им выплачивают такие копейки.

Выплата должна составлять минимум 100 тысяч рублей. Это можно будет назвать хорошим символическим жестом в адрес ветеранов.

На 10 тысяч сейчас можно курицу в магазине купить – и все. А у ветеранов очень много денег на лекарства уходит. На своем примере знаю, что только на это нужно минимум тысяч 20. Они сейчас очень дорогие.

Причем в обществе отношение к ветеранам у нас очень правильное. Чувствуется, что молодое поколение тоже понимает важность этих людей. Они выросли в другом мире, но научились ценить подвиг ветеранов.

К сожалению, трепетное отношение не сравнить с суммой выплат в честь Дня Победы», – сказал Пономарев.

  • Пономарев выступал за армейцев с 1962 по 1969 год, провел более 200 матчей.
  • Бывший защитник становился с ЦСКА чемпионом СССР.
  • За сборную отыграл 25 матчей, помог ей стать четвертой на ЧМ-1966. 86-летний Пономарев – подполковник в отставке.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир
Комментарии (74)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нейтральный болельщик
1778347207
Просто позор, лучше уже ничего бы не платили чем такие копейки. Я в ресторане с девушкой столько за раз могу оставить и ничего не съесть по факту
Ответить
VVM1964
1778347439
Вот тут полностью соглашусь с дедом !!! Там ветеранов то осталось что то вроде 7 тыс. Ну ХОТЯ-БЫ по 100 т. можно и НУЖНО было выделить !!! СТЫДНО !!!
Ответить
волчарик
1778348576
Если это не провокация, то полный позор. Проводить парад и так относится к тем кто этот парад позволил, а их остались еденицы?
Ответить
FWSPM
1778348948
главное что бы кому то на очередной дворец хватило
Ответить
Я не PобоT
1778350078
Пономарев правильно возмущается.В Казахстане ветеранам выплатили по 5 миллионов тенге. На рубли это --5000000 делим на 6,22. Получается 803858 рублей на ветерана. Хотя------у России все деньги на в.ойну ушли, а Казахстан ни с кем не воюет.
Ответить
Я не PобоT
1778350360
Даже в Таджикистане ветераны получат по 50 тысяч сомони каждый.Эквивалент в долларах: 3600.
Ответить
NewLife
1778350863
Согласен ! Наверное, поэтому запретили публиковать данные о состоянии депутатов и прочих важных людей.
Ответить
САДЫЧОК
1778354919
Наконец таки, что то полезное начал говорить этот человек.
Ответить
DeStar
1778356318
да, 100 тысяч это хотя бы приличная сумма, не огромная, но не стыдная и эти люди могут обеспечить себя чем-то необходимым причем не на один месяц. И учитывая как их мало осталось ,можно каждый год 9 мая выдавать такие выплаты, вот это реально помощь. А 10... ну честно, это хоть и больше нуля, но стыдно..
Ответить
boris63
1778372127
Надо посмотреть кто у власти в стране и всё станет ясно.
Ответить
