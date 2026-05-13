  • Мостовой – о достижении Сперцяна: «У меня голевых «Барселоне» и «Реалу» в два раза больше, чем у многих за карьеру»

Мостовой – о достижении Сперцяна: «У меня голевых «Барселоне» и «Реалу» в два раза больше, чем у многих за карьеру»

13 мая, 17:35
9

Александр Мостовой высказался о том, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян повторил рекорд по ассистам за сезон РПЛ.

  • Полузащитник отдал 16 голевых передач в текущем розыгрыше чемпионата России.
  • Ранее подобное удавалось только Дмитрию Лоськову (сезон-2003), Халку (2015/16) и Максиму Глушенкову (2023/24).

«Когда я играл в Европе, особенно не следил за чемпионатом России. Когда вернулся, то было много хороших ассистентов. Но в то время никто не считал голевые, в отличие от хоккея.

Когда комментировал Эль Класико, ведущий сказал, что по статистике у меня против этих команд голевых в два раза больше, чем голов. Но в то время эту статистику никто не считал.

У меня голевых «Барселоне» и «Реалу» в два раза больше, чем у многих за карьеру. Хорошо, что сейчас стали считать статистику. Сперцян – молодец, хорошее достижение.

Во времена гегемонии «Спартака», думаю, было много распасовщиков. Представляю, сколько Егор Титов отдавал и Илья Цымбаларь. В «Зените» можно вспомнить Аршавина. Трудно сравнивать прошлое и нынешнее время», – сказал Мостовой.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард Мостовой Александр
Комментарии (9)
...уефан
1778683434
...ну-да, нонче - не то, что давеча, Саня, особенно теперича...
Ответить
bashnat013
1778686882
Когда ты играл в второсортном испанском чемпионате за ним никто не следил ,потому что все следили за нашим чемпионатом
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1778687697
Я вижу ты холоп не уймёшся!!!
Ответить
R_a_i_n
1778690182
Азм есть царь!!!
Ответить
avera
1778693023
А в России ?
Ответить
Fju-2
1778694074
Молодец, вне зависимости от вопроса, отвечает как футбольный человек, вспоминая свою игру)
Ответить
Cleaner
1778694080
Мостовой: - Когда я был маленький...
Ответить
crf57
1778730230
Господи! Уже стал вроде взрослым человеком,а хвастается как пацан!
Ответить
