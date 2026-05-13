Мостовой – о достижении Сперцяна: «У меня голевых «Барселоне» и «Реалу» в два раза больше, чем у многих за карьеру»

Александр Мостовой высказался о том, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян повторил рекорд по ассистам за сезон РПЛ.

Полузащитник отдал 16 голевых передач в текущем розыгрыше чемпионата России.

Ранее подобное удавалось только Дмитрию Лоськову (сезон-2003), Халку (2015/16) и Максиму Глушенкову (2023/24).

«Когда я играл в Европе, особенно не следил за чемпионатом России. Когда вернулся, то было много хороших ассистентов. Но в то время никто не считал голевые, в отличие от хоккея.

Когда комментировал Эль Класико, ведущий сказал, что по статистике у меня против этих команд голевых в два раза больше, чем голов. Но в то время эту статистику никто не считал.

У меня голевых «Барселоне» и «Реалу» в два раза больше, чем у многих за карьеру. Хорошо, что сейчас стали считать статистику. Сперцян – молодец, хорошее достижение.

Во времена гегемонии «Спартака», думаю, было много распасовщиков. Представляю, сколько Егор Титов отдавал и Илья Цымбаларь. В «Зените» можно вспомнить Аршавина. Трудно сравнивать прошлое и нынешнее время», – сказал Мостовой.