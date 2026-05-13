Два топ-клуба РПЛ поспорят за Миронова из «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов, вероятно, начнет следующий сезон в более статусной команде.

26-летний футболист интересен «Локомотиву» и «Краснодару». Его будущее зависит от решения Артема Карпукаса.

Если Карпукас перейдет в «Краснодар», то «Локо» собирается забрать Миронова.

В случае трансфера Карпукаса в «Зенит» Миронов станет приоритетной целью для «Краснодара».