Два топ-клуба РПЛ поспорят за Миронова из «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов, вероятно, начнет следующий сезон в более статусной команде.
26-летний футболист интересен «Локомотиву» и «Краснодару». Его будущее зависит от решения Артема Карпукаса.
Если Карпукас перейдет в «Краснодар», то «Локо» собирается забрать Миронова.
В случае трансфера Карпукаса в «Зенит» Миронов станет приоритетной целью для «Краснодара».
- Миронов в этом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до конца 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»