Цифры показали, кто сильнее – Дзюба или Кержаков

Издание «МЯЧ RU» сравнило двух лучших бомбардиров сборной России по футболу – Артема Дзюбу и Александра Кержакова. За основу взяты несколько показателей.
Согласно ним, более сильный нападающий Дзюба.
«Кто круче: Дзюба или Кержаков?
Международная пауза – лучшее время для сравнения двух лучших бомбардиров российской сборной.
По продвинутой статистике Артем лишь на балл опережает своего коллегу. Дзюба лучше раздавал передачи, чаще обыгрывал (что удивительно), зарабатывал фолы и выигрывал трофеи и награды», – написали аналитики.
- Дзюба выступает за «Акрон».
- Он лучший бомбардир в истории российского футбола.
- Вероятно, летом Артем завершит карьеру.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»