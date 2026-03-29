Батраков обогнал Кисляка в рейтинге вклада молодых российских игроков РПЛ

РПЛ опубликовал обновленный рейтинг вклада молодых игроков по итога 22 туров.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вернул себе лидерство в индивидуальном зачете, вновь немного обойдя полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

В командном зачете лидирует ЦСКА, вторым идет «Пари НН», а на третье мессто поднялся «Акрон».

Этот индекс позволяет оценить влияние молодых игроков на результаты команды в каждом туре.

В нем учитываются показатели футболистов, родившихся не ранее 1 января 2004 года и имеющих возможность играть за сборную России.

Учитываются: сыгранное молодым время и выход в старте, возраст, количество молодых футболистов, сыгравших в матче, результативные действия, матчи на ноль и уровень матча на основе формы соперников.