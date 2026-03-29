Подробности ситуации с главным тренером в «Крыльях Советов»

Велика вероятность, что главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев останется работать в клубе до конца сезона.
Единственным кандидатом на его замену остаeтся Сергей Булатов, а Сергея Юрана в команде не будет.
Булатова хотят назначить на пост главного тренера представители спонсирующего клуб банка «Солидарность», а также близкие к его руководству генеральный директор Тархан Джабраилов и его советник Руслан Алиев. Они настаивают на немедленном увольнении Адиева.
Председатель совета директоров Дмитрий Яковлев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, которые обещали Адиеву возможность доработать до конца сезона, против.
«Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ с 21 очком после 22 туров.
- 54-летний Сергей Булатов работает в штабе команды с 2020 года. Ранее он не возглавлял клубы РПЛ.
- 48-летний Адиев возглавляет «Крылья Советов» с 5 июня 2025 года.
- Он подписал с самарским клубом контракт на 1 год с возможностью продления.
Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»