Подробности ситуации с главным тренером в «Крыльях Советов»

Велика вероятность, что главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев останется работать в клубе до конца сезона.

Единственным кандидатом на его замену остаeтся Сергей Булатов, а Сергея Юрана в команде не будет.

Булатова хотят назначить на пост главного тренера представители спонсирующего клуб банка «Солидарность», а также близкие к его руководству генеральный директор Тархан Джабраилов и его советник Руслан Алиев. Они настаивают на немедленном увольнении Адиева.

Председатель совета директоров Дмитрий Яковлев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, которые обещали Адиеву возможность доработать до конца сезона, против.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ с 21 очком после 22 туров.