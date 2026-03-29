Генич прокомментировал конфликт в ЦСКА

29 марта, 14:14
1

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о конфликтной ситуации в ЦСКА.

  • Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини. Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.
  • Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
  • По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».
  • В кубковом матче с «Краснодаром» Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.
  • Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.

«Это абсолютно типичная история обиженного футболиста, расстроенного, раздражeнного и тренера, тоже неудовлетворeнного качеством [игры] и удалением игрока. Сейчас двухнедельная пауза как нельзя кстати.

Думаю, инициатором, чтобы наладить взаимоотношения, 100% выступит клуб. Они соберут и Мойзеса, и Челестини и скажут: «Ребят, мы тут вместе решаем одну задачу. Давайте поодиночке друг к другу претензии предъявлять», – сказал Генич на ютуб-канале «О, родной футбол!».

Комментарии (1)
...уефан
1774783312
...а где же твои инсайды, Котя? Неужели ограничился лёгким прикосновением без проникновения своего носа в очередное подхвостие, в данном случае - лошадиное...
