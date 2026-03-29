В «Зените» объяснили прогресс Соболева

29 марта, 16:57
5

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о выступленииях нападающего Александра Соболева весной.

«На данном этапе это один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. Естественно, он старается быть максимально полезным для команды, поэтому, наверное, можно и так сказать. Но потенциал у него ещe достаточно высокий – есть в чeм прибавлять и куда расти. Всe зависит только от него.

Сложно выделить одну причину [прогресса Соболева]. Во-первых, у него прошла адаптация. С такой конкуренцией, как в «Зените», любому футболисту не будет просто. К такому уровню нужно быть максимально готовым.

Думаю, что приезд Джона Дурана, нападающего европейского уровня, с опытом выступлений в английской Премьер-лиге, этому всплеску у Соболева тоже содействовал. Такие вещи дают дополнительную мотивацию любому игроку.

При этом пример Соболева показывает: при полной самоотдаче, ответственном отношении к тренировочному процессу каждый футболист может получить место в основном составе. Главное, этими шансами пользоваться», – сказал Тимощук.

  • В 2026 году Соболев в 6 матчах за «Зенит» забил 4 гола и сделал 1 ассист.
  • Дуран после перехода в петербургский клуб провел 6 игр за петербуржцев и забил 2 мяча.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Соболев Александр Дуран Джон
...уефан
1774800409
...я, так понимаю, что Дурана взяли для стимуляции Соболя?...
erybov1965
1774805010
Просто большая часть иностранцев понизила свою эффективность, вот и на этом фоне стал виден прогресс Соболева.Еще и "пиарить" его начали,даже таким образом.
Красногвардейчик
1774807128
Да не на долго всё это у дельфина))
Plyash
1774812052
У дельфина короткая предсмертная фрустрация перед окончательным концом , далее полный выброс на камни прибрежнего берега и заключительные судороги .
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
