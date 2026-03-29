Моссаковский рассказал несколько запоминающихся историй про Вагнера в ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский посвятил пост завершившему карьеру Вагнеру Лаву.

«Этой ночью закончил карьеру Вагнер Лав. Закончил как полагается – голом. Вагнер забил уже в компенсированное время, на последних секундах игры. Последней игры за свой последний клуб – «Ретро». Название-то какое говорящее. И кажется, этого гола на 95-й минуте могло и не случиться. Времени почти не оставалось. Но тогда это был бы не Вагнер. Он всегда находил возможность забить в нужную минуту. И гол появлялся на свет – как голубь у фокусника из рукава.

Так было и в первом матче Вагнера в Москве. Когда он вышел после перерыва совсем не дававшейся игры с «Нефтчи» в отборе к первой в эпохе Гинера Лиге чемпионов. Я был на той игре. И Вагнера на трибунах многие приняли настороженно. Совсем уж не вязались с суровым антуражем 2004 года цветные косички. Да и имя странное – Лав. Любвеобильный что ли? А будет ли тогда играть? Или только по клубам ездить? И еще этот раздолбайский прищур…

Но Вагнер ответил на все и сразу. Ответил голом. Показав, что с косичками, странным именем и прищуром он привез с собой умение делать результат. И это помимо блестящей техники, феноменального голевого чутья и, возможно, лучшего во всем в мире умения играть корпусом.

А в следующем раунде были уже два гола в ворота «Рейнджерс», открывшие ЦСКА дорогу в групповой этап ЛЧ. И если бы не они, то вероятно, не было бы следующей весной никакого Лиссабона. Как не было бы его, например, без парижского хет-трика Семака.

Вагнеру прощали многое, на многое закрывали глаза. Потому что знали. Сегодня он опоздает из сборной, а завтра выйдет и даст результат. Уже поросла быльем легенда про то, как Вагнер вышел играть с тяжелейшего похмелья, забил свои голы и тут же показал на скамейку: меняйте, я свое сделал, дальше сами.

А еще была первая тренировка при Леониде Слуцком. Вагнер тогда вернулся из аренды в «Палмейрас». И новый главный с удивлением обнаружил, что форвард вышел на тренировку без щитков. К игроку тут же был направлен Максим Головлев – донести, что теперь за выход на тренировку без щитков в команде штраф, 200 долларов. После короткого диалога переводчик вернулся с ответом от бразильца:

– Вага просил передать, чтобы клуб посчитал тренировки до конца сезона и вычел нужную сумму у него из зарплаты.

К вопросу больше не возвращались. Вагнер существовал в собственной вселенной по своему собственному расписанию. Но все равно оставался важнейшей частью команды. А когда наступала хандра, ехал в аренду в Бразилию. Эти отлучки говорят не только о особом складе характера, но и о особом отношении. А еще – о безграничном доверии между клубом и игроком. Ведь что бы ни происходило, он всегда возвращался. Позже на том же доверии клуб пытался строить отношения с другими лидерами. И далеко не со всеми это работало.

А Вагнер слово держал. Вернулся бы он и в 2020. Говорят, даже разорвал под это контракт с «Коринтианс». Потому что в ЦСКА сказали, что ждут. Но в Москве в последний момент передумали. Переход не случился. Так же как когда-то не случилось по воле президента армейцев возвращение в команду Сергея Семака. И Вагнер поехал забивать за «Кайрат». И забил с тех пор еще более полусотни голов.

Этой ночью счетчик остановился. На нем 423 гола. Из них 124 – в футболке ЦСКА. Ни за одну другую команду Вагнер не забил даже 50. Да и в армейской истории после распада Союза ни у кого даже близко таких цифр не было. Да и вообще больше Вагнера за ЦСКА забил только Григорий Федотов.

В истории отношений Вагнера с клубом явно осталась недосказанность. Едва ли обида. Бразилец явно не из обидчивых. Но идея прощального матча Вагнера в Москве выглядит как хорошая возможность эту недосказанность снять. А заодно – еще раз увидеться.

Ведь сколько б ни длилась разлука. Кто стал по-настоящему своим, своим и останется. И для клуба, и конечно же, для болельщиков», – написал Моссаковский.