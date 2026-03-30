Топ-3 лучших легионеров в истории РПЛ по версии Шалимова

Российский тренер Игорь Шалимов составил тройку сильнейших иностранных футболистов в истории РПЛ.

«На первом месте Вагнер Лав, на втором – Квинси Промес, а тройку замыкает Халк.

Вагнер – мощный футболист. Такой нападающий мог получить мяч, находясь спиной на линии штрафной, развернуться, создать момент, а затем исполнить его.

Количество голов важно, но три чемпионства и Кубок УЕФА… Лав внес весомый вклад в результаты ЦСКА», – сказал Шалимов.