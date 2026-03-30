Топ-3 лучших легионеров в истории РПЛ по версии Шалимова

Российский тренер Игорь Шалимов составил тройку сильнейших иностранных футболистов в истории РПЛ.
«На первом месте Вагнер Лав, на втором – Квинси Промес, а тройку замыкает Халк.
Вагнер – мощный футболист. Такой нападающий мог получить мяч, находясь спиной на линии штрафной, развернуться, создать момент, а затем исполнить его.
Количество голов важно, но три чемпионства и Кубок УЕФА… Лав внес весомый вклад в результаты ЦСКА», – сказал Шалимов.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
Источник: «Матч ТВ»