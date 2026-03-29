Губерниев проанализировал матерную речь Карпина

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матерной речи Валерия Карпина в раздевалке сборной России.

Речь о перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

Голы у России забили Лечи Садулаев на 3-й минуте, Константин Тюкавин на 45+3-й и Александр Головин на 83-й. У Никарагуа отличился Оскар Асеведо на 16-й.

Россия занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа – 130-е.

«Перед матчем мне сказали, что Никарагуа – бойкая команда, к прессингу и давлению которой нужно готовиться. Странно, что футболисты об этом не знали и не понимали. Когда об этом говорит Карпин, у меня вопрос: тренерский штаб ничего не знал? То есть я об этом знаю, а знал ли тренерский штаб?

Может быть, сделали дымовую завесу в виде мата, чтобы все обсуждали не суть, что команда оказалась неготовой к первому тайму, а чтобы обсуждали ненормативную лексику. Я как матерщинник со стажем считаю, что в мире есть и другие слова, которые бы в том числе объясняли бы какие-то моменты и истины для футболистов. Это признак слабости. В данном случае – тренерского штаба российской сборной», – сказал Губерниев.