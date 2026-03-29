Каряка предостерег «Крылья Советов» от неверного шага по Адиеву

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал желание клуба уволить главного тренера Магомеда Адиева.

– С какими чувствами следите за проходящим в Самаре?

– С противоречивыми. В Кубке России команда выбила «Локомотив», в чемпионате есть сложности, но в целом шансы остаться в РПЛ есть. Думаю, для «Крыльев» все нормально должно закончиться. На данном этапе все в руках команды.

– Смена тренера прямо сейчас оправдана?

– Нет. Нужно дать доработать сезон, а потом уже делать выводы.

– Поездка Адиева в Казахстан могла стать триггером для его возможной отставки?

– Адиев сказал, что ездил общаться с друзьями. Хотя также читал информацию о том, что он говорил с местным клубом. Мне кажется, тренер в своeм комментарии все объяснил.

– Как футболисты воспринимают слухи о смене тренера?

– Слухи слухами, а футболисты должны выходить играть и доказывать свою состоятельность. Да, ребята привыкают к требованиям тренера, но такая работа, что иногда они меняются. Есть контракт, который нужно исполнять.