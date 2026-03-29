Каряка предостерег «Крылья Советов» от неверного шага по Адиеву

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал желание клуба уволить главного тренера Магомеда Адиева.
– С какими чувствами следите за проходящим в Самаре?
– С противоречивыми. В Кубке России команда выбила «Локомотив», в чемпионате есть сложности, но в целом шансы остаться в РПЛ есть. Думаю, для «Крыльев» все нормально должно закончиться. На данном этапе все в руках команды.
– Смена тренера прямо сейчас оправдана?
– Нет. Нужно дать доработать сезон, а потом уже делать выводы.
– Поездка Адиева в Казахстан могла стать триггером для его возможной отставки?
– Адиев сказал, что ездил общаться с друзьями. Хотя также читал информацию о том, что он говорил с местным клубом. Мне кажется, тренер в своeм комментарии все объяснил.
– Как футболисты воспринимают слухи о смене тренера?
– Слухи слухами, а футболисты должны выходить играть и доказывать свою состоятельность. Да, ребята привыкают к требованиям тренера, но такая работа, что иногда они меняются. Есть контракт, который нужно исполнять.
- Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Крыльев Советов» вместо Адиева станет Сергей Юран.
- Команда занимает 13-е место в РПЛ с 21 очком после 22 туров.
- Ранее сообщалось, что Адиев вел переговоры с казахстанским клубом «Актобе».
- 48-летний специалист возглавляет «Крылья Советов» с 5 июня 2025 года.
- Адиев подписал с самарским клубом контракт на 1 год с возможностью продления.