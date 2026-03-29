Клопп дал «Ливерпулю» рекомендацию, кем заменить Салаха

Юрген Клопп предложил «Ливерпулю» рассмотреть переход вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде на замену Мохамеду Салаху.
Как сообщает The Sun, бывший главный тренер мерсисайдцев рекомендовал руководству клуба подписать 23-летнего ивуарийского футболиста.
По данным источника, Клопп считает, что Диоманде может заменить Мохамеда Салаха, который объявил о намерении уйти из «Ливерпуля».
- В этом сезоне Диоманде сыграл 29 матчей за «РБ Лейпциг», забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
- Transfermarkt оценил игрока в 75 млн евро.
- Клопп сейчас работает в системе «Лейпцига». Однако вскоре Юрген может возглавить «Реал».
