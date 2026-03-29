Митрюшкин объяснил, чем Карпин крут как тренер

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин высказался о главном тренере Валерии Карпине.

– К основе «Спартака» вас подтянул Валерий Карпин. Сейчас он главный тренер сборной России. Как Георгич изменился за эти годы?

– Он остался таким же, каким и был, – прямым человеком, который может правильно подобрать мотивирующие слова. Конечно, Валерий Георгиевич стал мудрее как тренер, потому что через многое прошел. Но если говорить глобально, то в личностном плане не изменился.

– Вы когда‑то рассказывали, что он показательно не обращался к вам по имени на тренировках в начале карьеры…

– Да, но это всe было в шутку. Наверное, это был такой подход к молодым. Но это было максимум два‑три дня в шутливой, хорошей форме, чтобы где‑то поддеть и замотивировать молодого вратаря. Все понимают, что 17‑летнему голкиперу пробиться в команду было тяжеловато – конкуренция была тогда высокая с такими мастерами. Считаю, что это было правильно, без перебора и по делу.

– А в чем крутость Карпина как тренера?

– Он умеет правильно подобрать мотивирующие слова. За счет своей харизмы Валерий Георгиевич может правильно мотивировать, и после этого хочется выходить, биться за тренера, который бьется за тебя.