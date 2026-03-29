Митрюшкин объяснил, чем Карпин крут как тренер

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин высказался о главном тренере Валерии Карпине.
– К основе «Спартака» вас подтянул Валерий Карпин. Сейчас он главный тренер сборной России. Как Георгич изменился за эти годы?
– Он остался таким же, каким и был, – прямым человеком, который может правильно подобрать мотивирующие слова. Конечно, Валерий Георгиевич стал мудрее как тренер, потому что через многое прошел. Но если говорить глобально, то в личностном плане не изменился.
– Вы когда‑то рассказывали, что он показательно не обращался к вам по имени на тренировках в начале карьеры…
– Да, но это всe было в шутку. Наверное, это был такой подход к молодым. Но это было максимум два‑три дня в шутливой, хорошей форме, чтобы где‑то поддеть и замотивировать молодого вратаря. Все понимают, что 17‑летнему голкиперу пробиться в команду было тяжеловато – конкуренция была тогда высокая с такими мастерами. Считаю, что это было правильно, без перебора и по делу.
– А в чем крутость Карпина как тренера?
– Он умеет правильно подобрать мотивирующие слова. За счет своей харизмы Валерий Георгиевич может правильно мотивировать, и после этого хочется выходить, биться за тренера, который бьется за тебя.
- Карпин тренирует с 2009 года.
- С тех пор у него один тренерский трофей – «Копа дель Соль» со «Спартаком» в 2012 году.
- Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.