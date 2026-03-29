Митрюшкин объяснил, чем Карпин крут как тренер

29 марта, 19:59
1

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин высказался о главном тренере Валерии Карпине.

– К основе «Спартака» вас подтянул Валерий Карпин. Сейчас он главный тренер сборной России. Как Георгич изменился за эти годы?

– Он остался таким же, каким и был, – прямым человеком, который может правильно подобрать мотивирующие слова. Конечно, Валерий Георгиевич стал мудрее как тренер, потому что через многое прошел. Но если говорить глобально, то в личностном плане не изменился.

– Вы когда‑то рассказывали, что он показательно не обращался к вам по имени на тренировках в начале карьеры…

– Да, но это всe было в шутку. Наверное, это был такой подход к молодым. Но это было максимум два‑три дня в шутливой, хорошей форме, чтобы где‑то поддеть и замотивировать молодого вратаря. Все понимают, что 17‑летнему голкиперу пробиться в команду было тяжеловато – конкуренция была тогда высокая с такими мастерами. Считаю, что это было правильно, без перебора и по делу.

– А в чем крутость Карпина как тренера?

– Он умеет правильно подобрать мотивирующие слова. За счет своей харизмы Валерий Георгиевич может правильно мотивировать, и после этого хочется выходить, биться за тренера, который бьется за тебя.

  • Карпин тренирует с 2009 года.
  • С тех пор у него один тренерский трофей – «Копа дель Соль» со «Спартаком» в 2012 году.
  • Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

Еще по теме:
Карпину предъявили серьезное обвинение в «откатах» 8
Реакция Бубнова на возможный обмен Семака на Карпина 14
Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Митрюшкин Антон Карпин Валерий
cska1948
1774851002
Не понимаю! Почему слесаря, токаря, который получает несравнимо меньше футболиста, никто не мотивирует, чтобы он, приходя каждый день на работу, выполнял добросовестно свою работу. А вот миллионеров-футболистов, которые в лучшем случае ОДИН раз в неделю выходят на официальный матч, обязательно надо мотивировать. Если заоблачная зарплата для футболиста не является мотивацией, то зачем ему платить такие бешеные деньги?
Главные новости
Примера. «Реал» упустил победу над «Бетисом» на 94-й минуте, пропустив от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
Вчера, 20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
Вчера, 23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
Вчера, 23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
Вчера, 22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
Вчера, 21:57
3
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
Вчера, 21:11
1
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
Вчера, 20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
Вчера, 19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 18:59
16
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
Вчера, 18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
Вчера, 16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
Вчера, 16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
Вчера, 15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
Вчера, 15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
Вчера, 15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
Вчера, 15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
Вчера, 15:12
13
