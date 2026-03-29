Ловчев ответил, кто ему нравится больше – Путин или западные правители

Бывший спартаковец Евгений Ловчев сравнил президента России Владимира Путина с западными политиками.

«Сегодня смотрю на европейских правителей. Мне стыдно за то, что люди их выбрали управлять странами. Это просто ужасно. Байден говорит, что дети сами себе должны выбирать пол, потом приходит Трамп и говорит, что дети не должны этого делать. Вы кто, боженьки, которые определяют судьбу детей, жизни? Вы всего лишь люди, которых просто выбрали руководить, а не определять жизнь.

Я вообще в шоке. Один правитель берет и из кровати вытаскивает президента другой страны с женой и арестовывает. Он играется в игрушку – утром берет сигару и говорит: «Слушайте, давайте я буду бомбить Иран». Я в шоке вообще от того, какие сейчас везде правители. Мне наш правитель значительно больше нравится. Это не заигрывание», – сказал Ловчев.