Литвинов заявил о багаже Станковича в «Спартаке»

29 марта, 21:59
5

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о дальних ударах.

– Мы все чаще начинаем видеть твои шикарные дальние удары. Результат работы на тренировках?

– В игре с «Оренбургом» получилось – ударил издалека, почувствовал уверенность. Вот и в матче с Никарагуа попробовал. Если забиваешь с дальней дистанции, сразу получаешь заряд уверенности, хочется пробовать снова. Нужно продолжать бить.

– Ты работал над этим компонентом?

– Всегда после тренировок остаемся побить по воротам. Но главное, повторюсь, уверенность. Если она есть, ты и в игре начинаешь чаще думать, как бы пробить.

– Ты рассказывал, что Деян Станкович отрабатывал удары вместе с вами. Получается, твой прогресс – это его багаж?

– Может быть. К этому точно все приложили руку. Будем продолжать работать.

  • Литвинов – воспитанник «Спартака».
  • Станкович покинул «Спартака» в ноябре.
  • Сейчас тренер в «Црвене Звезде».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Спартак Литвинов Руслан Станкович Деян
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vladimir61
1774814054
Мощно заявил!!! "Может быть..."
Ответить
Loko_Roma
1774814570
Есть багаж только Аленичева, все остальное барсетки
Ответить
DOCTOR PENALTY
1774814643
Логика у задавшего вопрос глупее чем у Маши-истерички с МатчТВ.
Ответить
VVM1964
1774817156
Бить то бей, раз получается, вот только сам руки поменьше прикладываю!)...
Ответить
zigbert
1774845675
Дело не в багаже. Надо чаще отрабатывать удар на тренировках. Хороших ударников типа Осянина нет сейчас в Спартаке.
Ответить
