Литвинов заявил о багаже Станковича в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о дальних ударах.

– Мы все чаще начинаем видеть твои шикарные дальние удары. Результат работы на тренировках?

– В игре с «Оренбургом» получилось – ударил издалека, почувствовал уверенность. Вот и в матче с Никарагуа попробовал. Если забиваешь с дальней дистанции, сразу получаешь заряд уверенности, хочется пробовать снова. Нужно продолжать бить.

– Ты работал над этим компонентом?

– Всегда после тренировок остаемся побить по воротам. Но главное, повторюсь, уверенность. Если она есть, ты и в игре начинаешь чаще думать, как бы пробить.

– Ты рассказывал, что Деян Станкович отрабатывал удары вместе с вами. Получается, твой прогресс – это его багаж?

– Может быть. К этому точно все приложили руку. Будем продолжать работать.