«Спартак» просматривает Тикнизяна

29 марта, 20:13
20

«Спартак» отправил представителя клуба в Ереван на матч сборных Армении и Белоруссии.

Московский клуб направил на контрольную игру Марко Бискуповича, который занимает пост заместителя спортивного директора красно-белых и работает ассистентом Франсиса Кахигао.

По данным источника, Бискупович просматривал Наира Тикнизяна, который считается одним из лидеров сборной Армении, а также оценивал обновленный состав национальной команды.

  • Матч с Белоруссией стал для сборной Армении единственным этой весной и первым с ноября прошлого года.
  • Тикнизян – воспитанник ЦСКА. В РПЛ он также играл за «Локомотив».
  • Сейчас Наир выступает в Сербии за «Црвену Звезду».

Впечатления Тикнизяна от Станковича
Оплеванный Тикнизян рассказал, как пережил унизительный инцидент 3
Дзюба – о критике Тикнизяна в адрес Галактионова: «Хватит терпеть – терпилой нельзя быть» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Спартак Тикнизян Наир
Комментарии (20)
alefreddy
1774807590
такого неликвида у нас треть команды
Ответить
mutabor0992
1774808276
Ну и зачем этот "балласт"?Походу опять отмыв бабла!
Ответить
FCSpartakM
1774809343
Бред. Зачем еще 1 Дмитриев по сути. Дмитриев в атаке еще и перспективнее
Ответить
Цугундeр
1774809544
)))) Ару ты никогда не забудешь, если с ним подружился в Москве!))
Ответить
Red white.forrver
1774811650
когда писать не о чем, пишут о Спартаке
Ответить
АЛЕКС 58
1774843008
Лучше к быкам,в армянский клуб
Ответить
Oldtrafford83
1774847050
Ромашкина захотела вернуться на работу?))
Ответить
САДЫЧОК
1774851776
Очень слабый футболист!
Ответить
ScarlettOgusania
1774852225
бывший конь, да ещё и скандалист, и нафига нам этот тикнизян нужен..? к бычкам армянским в самый раз...)
Ответить
SLADE2019
1774857080
Безусловно, Тикнизяну гораздо перспективнее уйти в Краснодар. А в остроумии о его проблемности или слабости рассуждать нет смысла. Он не слабее тех, кто сейчас в нашей обойме. И Галактионов я думаю не в особой радости, что его сплавлял.
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» упустил победу над «Бетисом» на 94-й минуте, пропустив от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
Вчера, 20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
Вчера, 23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
Вчера, 23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
Вчера, 22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
Вчера, 21:57
3
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
Вчера, 21:11
1
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
Вчера, 20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
Вчера, 19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 18:59
16
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
Вчера, 18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
Вчера, 16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
Вчера, 16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
Вчера, 15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
Вчера, 15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
Вчера, 15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
Вчера, 15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
Вчера, 15:12
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
