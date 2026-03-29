«Спартак» просматривает Тикнизяна

«Спартак» отправил представителя клуба в Ереван на матч сборных Армении и Белоруссии.
Московский клуб направил на контрольную игру Марко Бискуповича, который занимает пост заместителя спортивного директора красно-белых и работает ассистентом Франсиса Кахигао.
По данным источника, Бискупович просматривал Наира Тикнизяна, который считается одним из лидеров сборной Армении, а также оценивал обновленный состав национальной команды.
- Матч с Белоруссией стал для сборной Армении единственным этой весной и первым с ноября прошлого года.
- Тикнизян – воспитанник ЦСКА. В РПЛ он также играл за «Локомотив».
- Сейчас Наир выступает в Сербии за «Црвену Звезду».
Источник: «Спорт-Экспресс»