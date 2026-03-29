«Спартак» просматривает Тикнизяна

«Спартак» отправил представителя клуба в Ереван на матч сборных Армении и Белоруссии.

Московский клуб направил на контрольную игру Марко Бискуповича, который занимает пост заместителя спортивного директора красно-белых и работает ассистентом Франсиса Кахигао.

По данным источника, Бискупович просматривал Наира Тикнизяна, который считается одним из лидеров сборной Армении, а также оценивал обновленный состав национальной команды.