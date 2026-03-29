Генич прокомментировал возможную отставку Карпина из сборной России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе Валерия Карпина в сборной России.

– Было бы здорово, если сборная России сыграла бы с европейской командой. Да даже еще раз со сборной из Южной Америки, например, с Колумбией, Парагваем. С такими сборными была бы совсем другая афиша и мотивация у игроков. А в идеале, утихомирить всю эту ситуацию и по примеру сборной Израиля допустить наши команды до международных матчей.

К сожалению, пока ситуация не меняется. И даже по Карпину чувствуется, что у него в определенной степени присутствует демотивация.

– Лишь бы не ушел из сборной.

– Не думаю, что так стоит вопрос. Карпин же сказал, что даже если «Реал» позовет, то совмещать не будет. Даже если он уйдет из сборной, чисто по‑человечески его можно будет понять. Когда ты прошел через официальные матчи, остается определенная недосказанность с многоточием, и тебе на протяжении нескольких лет дают надежду возвращения. Ему, уверен, обидно, что он не может использовать этих игроков по назначению – в официальных матчах сборной России.

– Должна быть цель.

– Да. Была цель в «Динамо», но совместить не получилось, он ошибся. Карпин – амбициозный и требовательный к себе и к окружающим тренер. И я прекрасно пойму, если Валерий Георгиевич скажет: «Извините, я сосредоточусь на клубной работе.