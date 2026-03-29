  • Генич прокомментировал возможную отставку Карпина из сборной России

Генич прокомментировал возможную отставку Карпина из сборной России

29 марта, 19:15
8

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе Валерия Карпина в сборной России.

– Было бы здорово, если сборная России сыграла бы с европейской командой. Да даже еще раз со сборной из Южной Америки, например, с Колумбией, Парагваем. С такими сборными была бы совсем другая афиша и мотивация у игроков. А в идеале, утихомирить всю эту ситуацию и по примеру сборной Израиля допустить наши команды до международных матчей.

К сожалению, пока ситуация не меняется. И даже по Карпину чувствуется, что у него в определенной степени присутствует демотивация.

– Лишь бы не ушел из сборной.

– Не думаю, что так стоит вопрос. Карпин же сказал, что даже если «Реал» позовет, то совмещать не будет. Даже если он уйдет из сборной, чисто по‑человечески его можно будет понять. Когда ты прошел через официальные матчи, остается определенная недосказанность с многоточием, и тебе на протяжении нескольких лет дают надежду возвращения. Ему, уверен, обидно, что он не может использовать этих игроков по назначению – в официальных матчах сборной России.

– Должна быть цель.

– Да. Была цель в «Динамо», но совместить не получилось, он ошибся. Карпин – амбициозный и требовательный к себе и к окружающим тренер. И я прекрасно пойму, если Валерий Георгиевич скажет: «Извините, я сосредоточусь на клубной работе.

  • Карпин в сборной с 2021 года.
  • Команда отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Генич Константин
Юбиляр
1774804780
Руки прочь от Валеры - сборная бьет все рекорды по количеству беспроигрышных матчей, по количеству забитых мячей, по количеству приглашенных игроков, хотя это наверное другое Гыгыгы. Дает возможность игрокам ставить новые рекорды результативности !!! Гыгыгы ВАЛЕРА - ВЕРИМ !...
cska1948
1774806381
Вот не думаю, что после провала в московском Динамо к Карпину будет стоять очередь из клубов РПЛ. Да и из лиги рангом ниже тоже.
sochi-2013
1774807107
Театр абсурда! " даже если «Реал» позовет"...ТВАРИ ЕЩЕ ИЗДЕВАЮТСЯ! Кто у кого интервью берет? Гендич у Гендоныча, или наоборот?
FCSpartakM
1774809526
Карпин много чего говорит. По-хорошему, ему надо просто идти куда-то в управленцы, может там получится. Слово амбициозный вообще не может клеиться с человеком, который не выиграл ничего за свою уже не маленькую по времени карьеру.
Виктор Урал09
1774842129
Карпин нулевой тренер, безтрофейный-этим всё сказано! А сборная сейчас-это сборище непонятных игроков, которые в матчах с более-менее сильными соперниками обделаются по полной программе, с перуанцами прямое доказательство, не надо нам сейчас никаких международных турниров,опозоримся по самое не балуйся!
Leningradec123
1774866449
А совесть у этого Генича есть что-то комментировать, после того как он много лет пропагандирует и рекламирует игровую зависимость???...не стыдно Гения???
