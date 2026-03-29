В «Зените» считают, что не прогадали с трансфером Дивеева

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об адаптации в команде центрального защитника Игоря Дивеева.

«Игорь давно в чемпионате, многих в «Зените» знал по играм РПЛ, сборной. Для него переезд в Петербург был осознанным выбором. Думаю, ни Дивеев, ни команда от этого не прогадали. Надеемся, что, несмотря на достаточно большой опыт, Игорь будет ещe прибавлять», – сказал Тимощук.