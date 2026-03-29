Гурцкая объяснил, почему в «Зените» «разброд и шатания»

Блогер, агент Тимур Гурцкая считает, что «Зениту» не хватает российского лидера.
«Почему в «Зените» разброд и шатания? Потому что русский блок слабый и русских мало. А Глушенков, который должен был стать звездой, не тянет на роль лидера команды. Он сам за себя, в этом проблема. Молодежь не может взять бразды правления ни в «Спартаке», ни в «Зените», – сказал Гурцкая.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.
- Команды встретятся между собой на «Газпром Арене» 12 апреля.
- «Зенит» проводит 100-й сезон. В прошлом сезоне петербуржцы финишировали на втором месте РПЛ.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова