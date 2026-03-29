Определен лучший игрок «Спартака» в марте

Болельщики «Спартака» признали защитника Кристофера Ву лучшим игроком команды в марте.
Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. Защитник «Спартака» в марте забил два мяча в пяти матчах во всех турнирах.
Также «Спартак» провел два матча «на ноль» в играх с участием Ву. Камерунец набрал 38% голосов и опередил в опросе аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
- «Спартак» примет «Локомотив» 5 апреля в матче 23-го тура РПЛ. Это ближайший матч красно-белых.
- Команда под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. На нем же «Спартак» начинал весеннюю часть сезона.
- «Спартак» не брал чемпионат России с 2017 года.
Источник: телеграм-канал «Спартака»