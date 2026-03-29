Пост Акинфеева по поводу годовщины дебюта за ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, что сегодня 23 года с момента его дебюта за клуб.
«Как летит время! Сегодня ровно 23 года с момента моего первого выхода на поле за основной состав ЦСКА. Все вспоминают Самару, но дебют случился в Санкт-Петербурге в матче Кубка Премьер-лиги (кажется, что этот турнир просуществовал не дольше одного сезона)» – написал футболист.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В последнее время появляются призывы в адрес Игоря, что ему пора заканчивать с футболом.
- Капитан армейцев пропустил 739 голов в 817 матчах.
- Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.
