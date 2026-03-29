Адиев высказался о возможности ухода из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев заявил, что примет любое решение руководства самарского клуба по его дальнейшей работе.
– СМИ пишут, что вы в ближайшее время покинете «Крылья Советов». Насколько это вероятно, действительно ли есть такие разговоры?
– Да нет таких разговоров. Решает всe руководство, если оно посчитает нужным, то сделает. Если нет, то я со своей стороны работаю, профессионально отношусь к своим обязанностям. Но всегда решение за руководством, и какое бы оно ни приняло, я приму это с большим достоинством.
- Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Крыльев Советов» вместо Адиева станет Сергей Юран.
- Команда занимает 13-е место в РПЛ с 21 очком после 22 туров.
- Ранее сообщалось, что Адиев вел переговоры с казахстанским клубом «Актобе».
- 48-летний специалист возглавляет «Крылья Советов» с 5 июня 2025 года.
- Адиев подписал с самарским клубом контракт на 1 год с возможностью продления.
Источник: «Матч ТВ»