Адиев высказался о возможности ухода из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев заявил, что примет любое решение руководства самарского клуба по его дальнейшей работе.

– СМИ пишут, что вы в ближайшее время покинете «Крылья Советов». Насколько это вероятно, действительно ли есть такие разговоры?

– Да нет таких разговоров. Решает всe руководство, если оно посчитает нужным, то сделает. Если нет, то я со своей стороны работаю, профессионально отношусь к своим обязанностям. Но всегда решение за руководством, и какое бы оно ни приняло, я приму это с большим достоинством.