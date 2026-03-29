Стал известен еще один игрок сборной России, который может пропустить матч с Мали

Тренер сборной России Виктор Онопко сообщил, что полузащитник Даниил Фомин, скорее всего, не сыграет в товарищеском матче с Мали.
«Скорее всего, Фомин не примет участия в игре с Мали. Ничего серьезного, но был сильный ушиб.
Мали – очень серьезный соперник. В проведенных нами матчах, как отмечают некоторые специалисты, исходя из рейтингов, мы должны были забивать чуть ли не по 10 голов, но это не так», – сказал Онопко.
- Ранее сообщалось, что игру также должен пропустить защитник Валентин Пальцев.
- Игра Россия – Мали пройдет 31 марта в Санкт‑Петербурге и начнется в 20:00 мск.
Источник: «Матч ТВ»