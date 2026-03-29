Стал известен еще один игрок сборной России, который может пропустить матч с Мали

Тренер сборной России Виктор Онопко сообщил, что полузащитник Даниил Фомин, скорее всего, не сыграет в товарищеском матче с Мали.

«Скорее всего, Фомин не примет участия в игре с Мали. Ничего серьезного, но был сильный ушиб.

Мали – очень серьезный соперник. В проведенных нами матчах, как отмечают некоторые специалисты, исходя из рейтингов, мы должны были забивать чуть ли не по 10 голов, но это не так», – сказал Онопко.