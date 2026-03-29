В «Крыльях» рассмотрят еще одного кандидата на пост главного тренера

В «Крыльях Советов» рассматривают вариант с назначением Сергея Булатова на пост главного тренера.
Самарцы действительно приняли решение расстаться с Магомедом Адиевым, который сейчас возглавляет команду. За назначение Булатова выступает советник гендиректора по спортивным вопросам Руслан Алиев.
- Ранее сообщалось, что самарский клуб сделал выбор в пользу назначения Сергея Юрана.
- «Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ с 21 очком после 22 туров.
- 54-летний Сергей Булатов работает в штабе «Крыльев Советов» с 2020 года. Ранее он не возглавлял клубы РПЛ.
Источник: «Чемпионат»