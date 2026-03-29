Семак сказал, были ли достойными выступления «Зенита» весной

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлениях команды на старте весенней части сезона-2025/2026 в РПЛ и FONBET Кубке России.
«Двоякие впечатления. С одной стороны, всe-таки было необязательное поражение от «Оренбурга», которое отложило свой отпечаток. В остальных матчах мы понимали, что будет сложно: начало года, непростые условия. Тем не менее, думаю, что достойно прошли этот отрезок за исключением игры в Оренбурге», – сказал Семак.
- В 6 матчах после возобновления сезона в конце февраля в чемпионате и кубке страны «Зенит» одержал 5 побед при 1 поражении от «Оренбурга».
- Команда занимает 2-е место в РПЛ и вышла во второй этап полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.
