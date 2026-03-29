«Зенит» летом может расстаться с 3 игроками

«Зенит» не будет продлевать контракт с полузащитником Ильзатом Ахметовым.
Хавбек покинет клуб в статусе свободного агента по окончании сезона.
В «Зените» решили, что в составе достаточно исполнителей атакующего плана, а главный тренер Сергей Семак активно интегрирует молодых игроков в основной состав, которые уже получают игровую практику в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.
Также рассматривается вариант ухода Ду Кейроса, который сейчас выступает в аренде в «Оренбурге». В «Зените» намерены оставить в составе только сильнейших легионеров. Срок контракта бразильца с петербуржцами рассчитан до середины 2028 года.
Кроме того, в летнее трансферное окно «Урал» попытается оформить полноценный переход защитника Матвея Бардачeва, который сейчас играет за екатеринбуржцев на правах аренды. В прошлом году «Урал» предлагал вариант аренды с опцией выкупа, но «Зенит» отказался, из‑за чего Бардачeв отправился в Первую лигу без права выкупа его контракта. Срок контракта игрока с петербуржцами рассчитан до середины 2029 года.
- 28-летний Ахметов в этом сезоне выступает на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл за самарцев 25 матчей, забил 2 гола, сделал 7 ассистов.
- 26-летний Ду Кейрос провел 21 встречу за «Оренбург», сделал 3 ассиста.
- 20-летний Матвей Бардачeв в этом сезоне провел за «Урал» 20 игр и забил 4 мяча.
- Ахметов провел 9 матчей за сборную России, но в последний раз сыграл за нее в марте 2023 года.