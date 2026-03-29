«Зенит» летом может расстаться с 3 игроками

«Зенит» не будет продлевать контракт с полузащитником Ильзатом Ахметовым.

Хавбек покинет клуб в статусе свободного агента по окончании сезона.

В «Зените» решили, что в составе достаточно исполнителей атакующего плана, а главный тренер Сергей Семак активно интегрирует молодых игроков в основной состав, которые уже получают игровую практику в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

Также рассматривается вариант ухода Ду Кейроса, который сейчас выступает в аренде в «Оренбурге». В «Зените» намерены оставить в составе только сильнейших легионеров. Срок контракта бразильца с петербуржцами рассчитан до середины 2028 года.

Кроме того, в летнее трансферное окно «Урал» попытается оформить полноценный переход защитника Матвея Бардачeва, который сейчас играет за екатеринбуржцев на правах аренды. В прошлом году «Урал» предлагал вариант аренды с опцией выкупа, но «Зенит» отказался, из‑за чего Бардачeв отправился в Первую лигу без права выкупа его контракта. Срок контракта игрока с петербуржцами рассчитан до середины 2029 года.