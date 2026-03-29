Экс-тренер «Зенита» оценил вариант с возвращением Малкома

Бывший главный тренера «Зенита» Борис Рапопорт высказался о желании вингера «Аль-Хиляля» Малкома вернуться в петербургский клуб.

«Сомневаюсь, что он вернeтся в «Зенит». Да и не нужен он сейчас. Конечно, он один из сильнейших легионеров РПЛ. За бесплатно он играть не приедет же.

Встроить его снова в игру не так просто. Нужны более молодые люди. Всe в нашей жизни бывает, но мне не верится в возвращение. Если бы «Зенит» играл в еврокубках, я бы ещe понял. Сейчас его приход ни к чему.

Во-вторых, как бы клуб не был обеспечен, но зарплата у него не маленькая, а он возрастной. Он, наверное, в Саудовской Аравии заработал, наигрался и готов вернуться туда, где его на ноги поставили. И в футбольном плане, и в финансовом.

Он же из «Барселоны» пришeл совсем кислым. Я, если честно, по началу думал, что он вообще не заиграет. Но Семак со своим тренерским штабом реанимировали его.

Ещe бы он не любил Петербург. Ему помогли раскрутиться, разыграться и пойти дальше. «Зенит» его вернул в футбол, но сейчас его возвращение обратно не совсем логичное», – сказал Рапопорт.