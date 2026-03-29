Реакция фанатов «Зенита» на ситуацию с Луческу

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на ухудшение состояния здоровья бывшего тренера команды Мирчи Луческу.
«Ох, здоровья дедушке Мирче», – написали фанаты.
- В конце января 80-летний специалист был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что ему стало плохо после перенесенного гриппа.
- Луческу был главным тренером «Зенита» в сезоне-2016/17.
- Сейчас тренер работает в сборной Румынии, которую возглавлял еще в прошлом веке.
- Наибольших тренерских побед Луческу достиг в «Шахтере». С ним он многократно брал чемпионат Украины, а также Кубок УЕФА в 2009 году.
- В топ-5 лиг Луческу работал с «Интером».
