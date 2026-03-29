Канчельскис – о «Спартаке»: «Проходит привычный цикл»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался об играх «Спартака».

«Ребят, «Спартак» проходит через привычный для себя цикл. Увольнение одного тренера, назначение другого, большие ожидания и увольнение в будущем. Стабильности и последовательности в действиях руководства нет, всe по классике хаотично. Жаль, что такой великий клуб не в лучшем состоянии», – сказал Канчельскис.