Канчельскис – о «Спартаке»: «Проходит привычный цикл»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался об играх «Спартака».
«Ребят, «Спартак» проходит через привычный для себя цикл. Увольнение одного тренера, назначение другого, большие ожидания и увольнение в будущем. Стабильности и последовательности в действиях руководства нет, всe по классике хаотично. Жаль, что такой великий клуб не в лучшем состоянии», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» с 5 января возглавляет Хуан Карлос Карседо.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 38 очками после 22 туров.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»