Клуб АПЛ рассмотрит покупку игрока «Спартака»

«Вест Хэм» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Спартака» Манфреда Угальде летом.

Лондонский клуб следит за коста-риканским форвардом ещe с 2024 года, когда тот выступал за «Твенте». Сумма предложения в районе 15-17 миллионов евро может устроить «Спартак».

Пока непонятно, как будет осуществлeн трансфер из-за ограничений в Великобритании на сделки с российскими клубами, что существенно усложняет возможный переход игрока.