Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клуб АПЛ рассмотрит покупку игрока «Спартака»

29 марта, 17:55
33

«Вест Хэм» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Спартака» Манфреда Угальде летом.

Лондонский клуб следит за коста-риканским форвардом ещe с 2024 года, когда тот выступал за «Твенте». Сумма предложения в районе 15-17 миллионов евро может устроить «Спартак».

Пока непонятно, как будет осуществлeн трансфер из-за ограничений в Великобритании на сделки с российскими клубами, что существенно усложняет возможный переход игрока.

  • «Вест Хэм» сейчас находится в зоне вылета из АПЛ на 18-м месте с 29 очками после 31 тура. Отставание от спасительной 17-й позиции составляет 1 очко.
  • 23-летний Угальде в этом сезоне провел за «Спартак» 27 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 14 миллионов евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Вест Хэм Угальде Манфред
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1774798726
хахахахахахахахахахахахахаха
Ответить
Коста008
1774799478
После того как Вест Хэм кинул ЦСКА и продолжает кидать по выплатам за трансфер Влашича, я на месте любого российского клуба насторожился бы вести с ними сделки. Только одним платежом или обмен, иначе бед не оберешься
Ответить
NewLife
1774799756
Кликбейт()
Ответить
FROLL007
1774799780
Разве только мячики подавать в АПЛе могут взять. Он же попорченный уже. Гыгыгы
Ответить
erybov1965
1774805115
Если это правда,его надо срочно продавать и посмотреть Лечи Садулаева,точно не хуже и россиянин.
Ответить
АртурZaСМ
1774805553
хоть бы хоть бы
Ответить
Дубина
1774806961
За 20 пущай берут!! Хватит там бабла..
Ответить
Plyash
1774813086
Член вам по всему грызлу или , как сказал Глеб Жеглов , дырка вам от бублика , а не Угальде . .
Ответить
Oldtrafford83
1774847163
В Чемпионшипе пригодится, да и уровень получше РПЛ!)
Ответить
SLADE2019
1774857627
Очередная уточка. ВХ укрепляться надо. Какой тут Угальде? Если по честному.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 