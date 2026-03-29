Клуб АПЛ рассмотрит покупку игрока «Спартака»

«Вест Хэм» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Спартака» Манфреда Угальде летом.
Лондонский клуб следит за коста-риканским форвардом ещe с 2024 года, когда тот выступал за «Твенте». Сумма предложения в районе 15-17 миллионов евро может устроить «Спартак».
Пока непонятно, как будет осуществлeн трансфер из-за ограничений в Великобритании на сделки с российскими клубами, что существенно усложняет возможный переход игрока.
- «Вест Хэм» сейчас находится в зоне вылета из АПЛ на 18-м месте с 29 очками после 31 тура. Отставание от спасительной 17-й позиции составляет 1 очко.
- 23-летний Угальде в этом сезоне провел за «Спартак» 27 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 14 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»