«Тоттенхэм» уволил тренера через полтора месяца после назначения

«Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера Игора Тудора.

«Мы подтверждаем, что по взаимному согласию главный тренер Игор Тудор покидает клуб. Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи также покинули свои должности тренера вратарей и тренера по физической подготовке соответственно.

Мы благодарим Игора, Томислава и Риккардо за их усилия в течение последних шести недель, в течение которых они неустанно работали. Мы также выражаем собололезнования Игору из-за потери близкого человека и оказываем ему и его семье поддержку в это трудное время. Информация о новом главном тренере будет предоставлена ​​в ближайшее время», – говорится в сообщении «шпор».