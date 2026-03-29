Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тоттенхэм» уволил тренера через полтора месяца после назначения

«Тоттенхэм» уволил тренера через полтора месяца после назначения

29 марта, 17:46
1

«Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера Игора Тудора.

«Мы подтверждаем, что по взаимному согласию главный тренер Игор Тудор покидает клуб. Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи также покинули свои должности тренера вратарей и тренера по физической подготовке соответственно.

Мы благодарим Игора, Томислава и Риккардо за их усилия в течение последних шести недель, в течение которых они неустанно работали. Мы также выражаем собололезнования Игору из-за потери близкого человека и оказываем ему и его семье поддержку в это трудное время. Информация о новом главном тренере будет предоставлена ​​в ближайшее время», – говорится в сообщении «шпор».

  • 47-летний хорват возглавлял «Тоттенхэм» с 13 февраля.
  • Под руководством Тудора команда провела 7 матчей, в которых потерпела 5 поражений при 1 победе и 1 ничьей.
  • «Тоттенхэм» занимает 17-е место в АПЛ с 30 очками после 31 матча.

Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Тудор Игор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1774855043
Вот, а вы писали что у Вест Хэма нет шансов на выживание. Будем посмотреть на эту битву титанов: Тоттенхэм - 90 участий в АПЛ и Д1, Вест Хэм - 67 участий. Тоттенхэм - чемпион Англии 1951 и 1961, ВестХэм только раз брал 3е место (1986). Всего в Англии сыграно 128 чемпионатов за 136 лет.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 