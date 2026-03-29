«Тоттенхэм» уволил тренера через полтора месяца после назначения

«Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера Игора Тудора.
«Мы подтверждаем, что по взаимному согласию главный тренер Игор Тудор покидает клуб. Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи также покинули свои должности тренера вратарей и тренера по физической подготовке соответственно.
Мы благодарим Игора, Томислава и Риккардо за их усилия в течение последних шести недель, в течение которых они неустанно работали. Мы также выражаем собололезнования Игору из-за потери близкого человека и оказываем ему и его семье поддержку в это трудное время. Информация о новом главном тренере будет предоставлена в ближайшее время», – говорится в сообщении «шпор».
- 47-летний хорват возглавлял «Тоттенхэм» с 13 февраля.
- Под руководством Тудора команда провела 7 матчей, в которых потерпела 5 поражений при 1 победе и 1 ничьей.
- «Тоттенхэм» занимает 17-е место в АПЛ с 30 очками после 31 матча.
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»