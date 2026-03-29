Бразильцы в восторге от игрока «Зенита»

Болельщики сборной Бразилии восхищены игрой нападающего «Зенита» Луиса Энрике. Они оставляли хвалебные отзывы по ходу товарищеского матча Бразилия – Франция (1:2).

Некоторые писали, что Энрике сильнее нападающего Рафиньи, который выступает за «Барселону». Бразильцы ждут Луиса на чемпионате мира-2026.