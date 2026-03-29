Бразильцы в восторге от игрока «Зенита»

29 марта, 12:46
3

Болельщики сборной Бразилии восхищены игрой нападающего «Зенита» Луиса Энрике. Они оставляли хвалебные отзывы по ходу товарищеского матча Бразилия – Франция (1:2).

Некоторые писали, что Энрике сильнее нападающего Рафиньи, который выступает за «Барселону». Бразильцы ждут Луиса на чемпионате мира-2026.

  • Луис Энрике в матче, прошедшем в США, вышел в перерыве и провел на поле весь второй тайм. Футболист отметился результативным пасом.
  • Всего у нападающего 12 матчей за сборную Бразилии, два гола.
  • «Зенит» купил Луиса Энрике год назад у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • С тех пор футболист провел за россиян 39 матчей, отметился пятью голами, сделал шесть результативных передач.
  • 25-летний Энрике стоит 24 миллиона евро.

Еще по теме:
«Зениту» предлагали 60 миллионов за бразильского игрока 10
Федотов разобрал пенальти в матче «Зенит» – «Спартак» 11
«Зенит» может потребовать 70 миллионов за бразильского легионера 15
Источник: «Бомбардир»
Зенит Бразилия Энрике Луис
Комментарии (3)
рылы
1774778515
при анчелотти на поле основным бегает дуглас сантос, он на него сделал ставку, так что тот тоже точно едет на чм.
алдан2014
1774787698
Они ещё Соболева не видели. Не видели виртуозности ныряний,ваще обалдели бы
Главные новости
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
19:58
9
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
21:57
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
21:11
1
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
15:12
13
ФотоОценки Бубнова игрокам «Зенита» за матч с «Локомотивом»
14:59
1
Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»
14:51
5
Все новости
