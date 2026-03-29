Бразильцы в восторге от игрока «Зенита»

Болельщики сборной Бразилии восхищены игрой нападающего «Зенита» Луиса Энрике. Они оставляли хвалебные отзывы по ходу товарищеского матча Бразилия – Франция (1:2).
Некоторые писали, что Энрике сильнее нападающего Рафиньи, который выступает за «Барселону». Бразильцы ждут Луиса на чемпионате мира-2026.
- Луис Энрике в матче, прошедшем в США, вышел в перерыве и провел на поле весь второй тайм. Футболист отметился результативным пасом.
- Всего у нападающего 12 матчей за сборную Бразилии, два гола.
- «Зенит» купил Луиса Энрике год назад у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
- С тех пор футболист провел за россиян 39 матчей, отметился пятью голами, сделал шесть результативных передач.
- 25-летний Энрике стоит 24 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»