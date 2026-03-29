Перед матчем Мексика – Португалия погиб болельщик

Болельщик погиб перед товарищеским матчем сборных Мексики и Португалии в Мехико.
Агентство «Франс Пресс» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что мужчина скончался от травм, полученных за несколько часов до начала игры, которая завершилась вничью (0:0).
В заявлении говорится, что пьяный болельщик попытался спрыгнуть с трибун второго яруса на первый и упал.
По предварительным данным, погибшим стал 27-летний мужчина. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и эксперты-криминалисты, которые начали расследование.
- Матч проходил на арене, которая открылась после реконструкции в преддверии ЧМ-2026.
- Этот стадион примет матчи чемпионата мира, который Мексика проведет совместно с США и Канадой.
- Турнир пройдет в июне-июле.
Источник: «Бомбардир»