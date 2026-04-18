Пономарев недоволен зимним новичком ЦСКА: «Похож на дешевое повидло»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев остался недоволен игрой защитника Дмитрия Баринова против «Крыльев Советов» в 25-м туре чемпионата России.

Матч в Самаре завершился ничьей со счетом 1:1.

Армейцы ушли от поражения благодаря автоголу на 75-й минуте.

Они потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ после зимней паузы. Видеообзор матча с «Крыльями» можно посмотреть здесь.

«В «Локомотиве» Баринов мог играть комбинационно, пасы неплохие отдавал, забивал, пахал, а в ЦСКА совсем себя не проявляет. Я тоже думал, что приходит опытный игрок, цементирует центр поля, но ничего подобного не получается. Мяч он не продвигает, пасы вперед не дает.

Ветерана вместо него поставь, он то же самое будет делать. Баринов как старый ветеран играет, без напряжения. Очень вальяжно бегает, себя бережет. Похож на дешевое повидло», – сказал Баринов.