В «Динамо» сообщили подробности тяжелой травмы Рубенса

Защитник «Динамо» Рубенс получил перелом наружной лодыжки правой голени в матче с «Пари НН».
Об этом говорится в протоколе встречи 25-го тура Мир РПЛ, который оказался в распоряжении «Матч ТВ».
«Перелом наружной лодыжки правой голени, оказана компрессионная циклическая криотерапия, иммобилизация правого голеностопного сустава», – написано в протоколе со слов врача «Динамо» Михаила Бутовского.
- Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:1.
- Рубенс получил травму после неудачного приземления и покинул поле на 64-й минуте, ранее футболиста увезли со стадиона на коляске.
- «Динамо» набрало 35 очков и заняло 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда примет «Рубин» 22 апреля.
