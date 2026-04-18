В «Динамо» сообщили подробности тяжелой травмы Рубенса

Защитник «Динамо» Рубенс получил перелом наружной лодыжки правой голени в матче с «Пари НН».

Об этом говорится в протоколе встречи 25-го тура Мир РПЛ, который оказался в распоряжении «Матч ТВ».

«Перелом наружной лодыжки правой голени, оказана компрессионная циклическая криотерапия, иммобилизация правого голеностопного сустава», – написано в протоколе со слов врача «Динамо» Михаила Бутовского.