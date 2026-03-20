10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ

Российская Премьер-лига назвала футболистов и тренеров, которые не помогут своим командам в 22-м туре из-за дисквалификаций.
За стычку в очном матче 21-го тура забанены тренеры Андрей Талалаев («Балтика») и Фабио Челестини (ЦСКА).
Что касается игроков, то встречи ближайшего тура пропустят:
- Марсело Алвес («Сочи»)
- Дмитрий Васильев («Сочи»)
- Валентин Пальцев («Краснодар»)
- Алексей Миронов («Ростов»)
- Кирилл Глебов (ЦСКА)
- Кевин Андраде («Балтика»)
- Максим Ненахов («Локомотив»)
- Исмаэл Силва («Ахмат»)
- Рубенс («Динамо»)
- Виктор Мелехин («Ростов»)
Источник: телеграм-канал РПЛ