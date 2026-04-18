Динамовец Рубенс получил тяжелую травму

В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Динамо». Во втором тайме тяжелую травму получил полузащитник гостей Рубенс.

Бразилец неудачно приземлился после верховой борьбы и повредил ногу. На 64-й минуте вместо Рубенса вышел динамовский воспитанник Тимофей Маринкин.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Нижнем Новгороде. Ее автор – Василий Рошкован.

«Динамо» в случае ничьей вернется на седьмую строчку. «Пари НН», если сыграет вничью, останется в зоне переходных матчей.

В первом круге динамовцы дома победили со счетом 3:0. Тогда москвичей еще тренировал Валерий Карпин, который сейчас только в сборной России.

«Пари НН» побеждал «Динамо» только один раз – в 2021 году под руководством Александра Кержакова.

Скриншот трансляции «Матч Премьер»