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37-летнему Дзюбе стало плохо во время матча

18 апреля, 20:47
11

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о самочувствии в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Мне так поплохело. Я под конец набегался, бледного поймал», – поделился игрок.

Дзюба забил единственный гол тольяттинцев и спас их от поражения.

Кроме того, с 18 голами Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона».

  • В августе Дзюбе исполнится 38 лет. Он нередко заявляет о возможном скором завершении карьеры.
  • В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
  • Не исключено, что Дзюба летом завершит карьеру. Кроме того, игрок заявлял о желании вернуться в родной «Спартак». Он покинул его в 2015 году.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Император Бомжей
1776535691
Потому что он жирный и не держит форму!)))
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Avitaminoz
1776536056
Помню, решил молодость вспомнить и по быстрому пути в гору забежать. Поймал и бледного и чёрного и оранжевого :) Надо себя после 30 беречь
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serglider
1776538263
Как ни воюй, годы, увы, сильнее, Как ни верти, время своё возьмёт: Сгнили борта, и нет парусов на реях. И никогда полный не дать вперёд... Чуваку уже под сорок, большенство его одногодок, лет десять назад с большим футболом завязали)))
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DMитрий
1776539405
А потом как узнал, стало хорошо!
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BRO_football
1776544810
Придёт домой. Ляжет на кровать. Включит запись на телефоне, снимет трусы и сразу станет хорошо.
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Красногвардейчик
1776578901
Не набегался а на ходился))
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Красногвардейчик
1776579026
Я под конец набегался, бледного поймал ======================= Это он так теперь своего удава называет))
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Бумбраш
1776580043
Хватит ныть,дрочило мастеровитое.10 км от силы за 1,5 часа с перекурами,максимум таких матчей 2 в неделю и ЗП в лимонах измеряется.что бы так не работать..раздули тему вестфальские девственницы,то им на самолёте лететь тяжело,то часовой пояс,то акклиматизация...свозить всех ногомячеров на сво и они поймут,что никогда в жизни не уставали
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