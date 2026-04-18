37-летнему Дзюбе стало плохо во время матча

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о самочувствии в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).
«Мне так поплохело. Я под конец набегался, бледного поймал», – поделился игрок.
Дзюба забил единственный гол тольяттинцев и спас их от поражения.
Кроме того, с 18 голами Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона».
- В августе Дзюбе исполнится 38 лет. Он нередко заявляет о возможном скором завершении карьеры.
- В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
- Не исключено, что Дзюба летом завершит карьеру. Кроме того, игрок заявлял о желании вернуться в родной «Спартак». Он покинул его в 2015 году.
Источник: «Матч ТВ»