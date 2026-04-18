37-летнему Дзюбе стало плохо во время матча

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о самочувствии в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Мне так поплохело. Я под конец набегался, бледного поймал», – поделился игрок.

Дзюба забил единственный гол тольяттинцев и спас их от поражения.

Кроме того, с 18 голами Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона».