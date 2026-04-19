Кубок Испании. «Сосьедад» в серии пенальти победил «Атлетико» и взял трофей

«Реал Сосьедад» стал обладателем Кубка Испании. В финале баски победили в серии пенальти мадридский «Атлетико».
Основное время закончилось со счетом 2:2. Мадридцы дважды отыгрывались.
Встреча прошла в Севилье на «Эстадио де ла Картуха».
«Сосьедад» последний раз брал Кубок Испании в 2020 году. Всего этой четвертый Кубок Испании для клуба.
Российский полузащитник Арсен Захарян пропускал встречу из-за болезни ЖКТ.
«Атлетико» без трофеев с 2021 года. В этом сезоне команда претендует на победу в Лиге чемпионов.
Испания. Кубок. Финал
Атлетико - Реал Сосьедад - 2:2 (1:1, 1:1, 0:0, по пенальти 3:4)
Голы: 0:1 - А. Барренечеа, 1; 1:1 - А. Лукман, 18; 1:2 - М. Оярсабаль, 45+1 (с пенальти); 2:2 - Х. Альварес, 83.
