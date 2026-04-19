Кубок Испании. «Сосьедад» в серии пенальти победил «Атлетико» и взял трофей

«Реал Сосьедад» стал обладателем Кубка Испании. В финале баски победили в серии пенальти мадридский «Атлетико».

Основное время закончилось со счетом 2:2. Мадридцы дважды отыгрывались.

Встреча прошла в Севилье на «Эстадио де ла Картуха».

«Сосьедад» последний раз брал Кубок Испании в 2020 году. Всего этой четвертый Кубок Испании для клуба.

Российский полузащитник Арсен Захарян пропускал встречу из-за болезни ЖКТ.

«Атлетико» без трофеев с 2021 года. В этом сезоне команда претендует на победу в Лиге чемпионов.