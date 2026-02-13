Флик прокомментировал 0:4 «Барсы» с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о гостевом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико».

«Мы не сыграли хорошо. Нам нужно выходить на ответный матч. Будет очень сложно, но мы будем бороться.

В перерыве мы обсуждали различные ситуации и то, как нам действовать лучше. В первом тайме мы не увидели ту команду, которую я хотел бы видеть.

Мне интересно, почему был офсайд [в эпизоде с отменой гола Кубарси]. Я не знаю, что они решили. Мы должны это принять, но я с этим не согласен», – сказал Флик.