Мостовой оценил провал Захаряна в Кубке Испании

Вчера, 22:55
2

Александр Мостовой отреагировал на неудачу полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

  • Российский футболист едва не похоронил свою команду в Кубке Испании.
  • Он не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии с «Осасуной».

«Возможно, у Арсена появились проблемы с психологией. Но все называют травмы главной причиной тяжeлой игры. Он то вылечится, то снова сломается и так постоянно.

Конечно, это тяжело психологически. У него тяжело проходит период в Сан-Себастьяне. Но у Захаряна преимущество перед другими, он играет в очень футбольной стране.

Плюс Арсен молодой, надо просто разобраться со здоровьем, а так проблем не должно быть.

Возможно, ему стоит поменять клуб. Были сильные футболисты, которые уходили в другую команду и там выстреливали после тяжкого периода в карьере.

Но Арсену ни в коем случае не надо возвращаться в Россию. Сейчас он на виду, может попасть в еврокубки, сильный чемпионат. Цепляться за свой шанс ему нужно там. Домой он всегда успеет вернуться», – сказал Мостовой.

Мостовой рассказал, какого предложения ждет от «Спартака» 1
Мостовой сочинил стихотворение с призывом к «Спартаку» 5
Карседо – о Мостовом: «Здорово, когда о тебе так хорошо отзываются футбольные люди» 4
Источник: Metaratings
Испания. Кубок Реал Сосьедад Захарян Арсен Мостовой Александр
Комментарии (2)
Интерес
1768424248
На каком он "виду"? Все знают о постоянной травмозависимости? Перспективненько...
Ответить
boris63
1768446943
Если он "хрустальный" ему уже ничего не поможет.
Ответить
