Мостовой оценил провал Захаряна в Кубке Испании

Александр Мостовой отреагировал на неудачу полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Российский футболист едва не похоронил свою команду в Кубке Испании.

Он не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии с «Осасуной».

«Возможно, у Арсена появились проблемы с психологией. Но все называют травмы главной причиной тяжeлой игры. Он то вылечится, то снова сломается и так постоянно.

Конечно, это тяжело психологически. У него тяжело проходит период в Сан-Себастьяне. Но у Захаряна преимущество перед другими, он играет в очень футбольной стране.

Плюс Арсен молодой, надо просто разобраться со здоровьем, а так проблем не должно быть.

Возможно, ему стоит поменять клуб. Были сильные футболисты, которые уходили в другую команду и там выстреливали после тяжкого периода в карьере.

Но Арсену ни в коем случае не надо возвращаться в Россию. Сейчас он на виду, может попасть в еврокубки, сильный чемпионат. Цепляться за свой шанс ему нужно там. Домой он всегда успеет вернуться», – сказал Мостовой.