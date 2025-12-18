Введите ваш ник на сайте
  • Тренер «Реала» прокомментировал победу 3:2 в матче с командой третьего дивизиона

Тренер «Реала» прокомментировал победу 3:2 в матче с командой третьего дивизиона

Сегодня, 11:28
2

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о гостевом матче с «Талаверой» (3:2) в 1/16 финала Кубка Испании.

Соперник мадридцев выступает в третьем по уровню дивизионе страны.

«Такое случается в Кубке. Это случилось с нами, я видел, как это происходило и с другими командами. Даже после того, как мы повели 3:1, мы совершили этот фол, они отыграли один мяч и давили, вернулись в игру. Мы контролировали ход игры в первом тайме, но не сделали счет 3:0, имея моменты, и интрига в матче осталась.

Мбаппе внес решающий вклад своими голами, ему всегда было легко забивать.

Это была захватывающая кубковая встреча. Миссия выполнена, теперь переходим к следующему матчу.

Наша цель – пройти дальше, мы уже достигли этого, и поэтому я доволен и рад. Нам не хватало стабильности и слаженности в наших действиях во время матчей, нам нужно было быть более зрелыми и не думать, что ничего плохого не может случиться.

Сейчас наша единственная цель – игра с «Мальоркой». Нет, извините, с «Севильей». Чтобы закончить год с хорошим настроением, нам нужны три очка. А потом мы сделаем паузу и продолжим улучшать все, что нужно», – сказал Алонсо

  • Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в этом матче, забив на 41-й (с пенальти) и 88-й минутах. У «Талаверы» отличились Науэль Арройо на 80-й минуте и Гонсало Ди Ренцо на 90+1-й. На 45+1-й игрок хозев Мануэль Фаррандо отправил мяч в свои ворота.
  • В ближайшем матче 20 декабря «Мадрид» дома примет «Севилью» в 17-м туре Примеры.

Источник: Marca
FFR
1766050275
Улучшайте защиту в первую очередь.
Ответить
k611
1766057552
Просто Реал играл в пол ноги, а ребята с 3 го дивизиона выложились по полной...
Ответить
