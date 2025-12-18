Тренер «Реала» прокомментировал победу 3:2 в матче с командой третьего дивизиона

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о гостевом матче с «Талаверой» (3:2) в 1/16 финала Кубка Испании.

Соперник мадридцев выступает в третьем по уровню дивизионе страны.

«Такое случается в Кубке. Это случилось с нами, я видел, как это происходило и с другими командами. Даже после того, как мы повели 3:1, мы совершили этот фол, они отыграли один мяч и давили, вернулись в игру. Мы контролировали ход игры в первом тайме, но не сделали счет 3:0, имея моменты, и интрига в матче осталась.

Мбаппе внес решающий вклад своими голами, ему всегда было легко забивать.

Это была захватывающая кубковая встреча. Миссия выполнена, теперь переходим к следующему матчу.

Наша цель – пройти дальше, мы уже достигли этого, и поэтому я доволен и рад. Нам не хватало стабильности и слаженности в наших действиях во время матчей, нам нужно было быть более зрелыми и не думать, что ничего плохого не может случиться.

Сейчас наша единственная цель – игра с «Мальоркой». Нет, извините, с «Севильей». Чтобы закончить год с хорошим настроением, нам нужны три очка. А потом мы сделаем паузу и продолжим улучшать все, что нужно», – сказал Алонсо