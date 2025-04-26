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Ловчев ответил, кто победит в матче «Барселона» – «Реал»

Сегодня, 10:11

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от финала Кубка Испании «Барселона»«Реал».

«Реал» более взрослый по игре, а в «Барселоне» собраны молодые мальчишки, которые как будто играют во дворе. Каталонцы могут забивать, у них есть мастерство, но спасать матчи как «Реал» они не могут.

Много будет зависеть от того, сыграет ли Килиан Мбаппе. Он многое значит, его скорость важна. Настрой и отдача будут полнейшие. Думаю, «Реал» победит», – сказал Ловчев.

  • Игра начнется в 23:00 мск.
  • Встречу примет Севилья.
  • «Реал» накануне рассматривал бойкот матча, требуя замены арбитра.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Кубок Испания. Примера Реал Барселона Ловчев Евгений
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