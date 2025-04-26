Ловчев ответил, кто победит в матче «Барселона» – «Реал»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал».

«Реал» более взрослый по игре, а в «Барселоне» собраны молодые мальчишки, которые как будто играют во дворе. Каталонцы могут забивать, у них есть мастерство, но спасать матчи как «Реал» они не могут.

Много будет зависеть от того, сыграет ли Килиан Мбаппе. Он многое значит, его скорость важна. Настрой и отдача будут полнейшие. Думаю, «Реал» победит», – сказал Ловчев.