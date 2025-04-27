Защитник «Реала» назвал судью матча с «Барселоной» сукиным сыном

Стало известно, какие слова произнес защитник «Реала» Антонио Рюдигер в адрес главного судьи финала Кубка Испании с «Барселоной» (2:3) Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.
Немецкий футболист назвал рефери «сукиным сыном». Также он использовал слово missgeburt, которое с немецкого можно перевести как «урод», «выродок», «выкидыш».
- В компенсированное время второго тайма дополнительного времени Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки нападающего Килиана Мбаппе в борьбе с защитником каталонцев Эриком Гарсией.
- Это разозлило Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. Немецкого защитника «Мадрида» удалили с поля. Ему грозит дисквалификация на срок до 12 матчей.
- Ранее Рюдигер уже принес извинения за свое поведение.
Источник: Blick