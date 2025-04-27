Защитник «Реала» назвал судью матча с «Барселоной» сукиным сыном

Стало известно, какие слова произнес защитник «Реала» Антонио Рюдигер в адрес главного судьи финала Кубка Испании с «Барселоной» (2:3) Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

Немецкий футболист назвал рефери «сукиным сыном». Также он использовал слово missgeburt, которое с немецкого можно перевести как «урод», «выродок», «выкидыш».