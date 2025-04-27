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  • Защитник «Реала» назвал судью матча с «Барселоной» сукиным сыном

Защитник «Реала» назвал судью матча с «Барселоной» сукиным сыном

Сегодня, 19:58

Стало известно, какие слова произнес защитник «Реала» Антонио Рюдигер в адрес главного судьи финала Кубка Испании с «Барселоной» (2:3) Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

Немецкий футболист назвал рефери «сукиным сыном». Также он использовал слово missgeburt, которое с немецкого можно перевести как «урод», «выродок», «выкидыш».

  • В компенсированное время второго тайма дополнительного времени Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки нападающего Килиана Мбаппе в борьбе с защитником каталонцев Эриком Гарсией.
  • Это разозлило Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. Немецкого защитника «Мадрида» удалили с поля. Ему грозит дисквалификация на срок до 12 матчей.
  • Ранее Рюдигер уже принес извинения за свое поведение.

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Источник: Blick
Испания. Кубок Реал Барселона Рюдигер Антонио
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