Захаряну посочувствовали после первого трофея в карьере

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на первый трофей в карьере Арсена Захаряна.

«Арсена Захаряна можно поздравить с Кубком Испании.

А можно ему и посочувствовать. Твоя команда играет важнейший матч, берет трофей, празднует на стадионе, а ты мучаешься дома с гастроэнтеритом. Со всему вытекающими последствиями», – написал Моссаковский.