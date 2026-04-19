Захаряну посочувствовали после первого трофея в карьере

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на первый трофей в карьере Арсена Захаряна.
«Арсена Захаряна можно поздравить с Кубком Испании.
А можно ему и посочувствовать. Твоя команда играет важнейший матч, берет трофей, празднует на стадионе, а ты мучаешься дома с гастроэнтеритом. Со всему вытекающими последствиями», – написал Моссаковский.
- Из восьми матчей Кубка Захарян провeл четыре, забив один мяч. В финале Захарян не смог сыграть из-за расстройства желудка.
- В этом сезоне Захарян отличился одним забитым мячом в 20 играх. Он не выходит на поле почти месяц – с 20 марта.
- «Сосьедад» купил Арсена у «Динамо» летом 2023 года.
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского