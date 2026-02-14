Президент «Барсы» – о 0:4 от «Атлетико»: «Это шанс на великую ремонтаду»

И.о. президента «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о 0:4 от «Атлетико» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
«Вся моя поддержка – тренеру, игрокам, спортивному директору. Теперь у нас есть исторический шанс на великую ремонтаду 3 марта.
В первом матче было много неурядиц: плохое состояние газона, неверно отмененный гол, из-за которого не получился камбэк. Но он возможен в ответном матче, если мы все вместе поддержим команду, как в другие эпические вечера, случавшиеся на нашем стадионе», – написал Лапорта в соцсети Х.
- «Атлетико» забил 4 гола в 1-м тайме.
- В другом полуфинале играют «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
- Лапорта сейчас формально не президент «Барсы», поскольку в рамках предвыборной процедуры ему пришлось покинуть должность.
Источник: «Бомбардир»