Президент «Барсы» – о 0:4 от «Атлетико»: «Это шанс на великую ремонтаду»

И.о. президента «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о 0:4 от «Атлетико» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

«Вся моя поддержка – тренеру, игрокам, спортивному директору. Теперь у нас есть исторический шанс на великую ремонтаду 3 марта.

В первом матче было много неурядиц: плохое состояние газона, неверно отмененный гол, из-за которого не получился камбэк. Но он возможен в ответном матче, если мы все вместе поддержим команду, как в другие эпические вечера, случавшиеся на нашем стадионе», – написал Лапорта в соцсети Х.