  Главная
  Новости
  Президент «Барсы» – о 0:4 от «Атлетико»: «Это шанс на великую ремонтаду»

Президент «Барсы» – о 0:4 от «Атлетико»: «Это шанс на великую ремонтаду»

Вчера, 11:20

И.о. президента «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о 0:4 от «Атлетико» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

«Вся моя поддержка – тренеру, игрокам, спортивному директору. Теперь у нас есть исторический шанс на великую ремонтаду 3 марта.

В первом матче было много неурядиц: плохое состояние газона, неверно отмененный гол, из-за которого не получился камбэк. Но он возможен в ответном матче, если мы все вместе поддержим команду, как в другие эпические вечера, случавшиеся на нашем стадионе», – написал Лапорта в соцсети Х.

Ямаль оскорблял игрока «Атлетико» во время матча
Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо 1
Симеоне подкалывал Ямаля во время игры «Атлетико» с «Барселоной» 1
Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Испания. Примера Барселона Атлетико Лапорта Жоан
