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  • Вратарь «Барселоны» привез нелепейший угловой, забыв про правила

Вратарь «Барселоны» привез нелепейший угловой, забыв про правила

4 февраля, 11:09

Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия допустил комичную ошибку в кубковом матче с «Альбасете» (2:1).

После сейва голкипер каталонцев решил похвалить защитника Рональда Араухо, который не пустил к мячу соперника. Гарсия для этого вышел за пределы поля вместе с мячом в руках – арбитр назначил угловой. Это было на 45-й минуте.

  • «Альбасете» в прошлом раунде выбил «Реал».
  • Соперник «Барселоны» по следующему раунду определится позднее.
  • «Барса» – лидер Примеры.

Коллаж телеграм-канала «Первый спорт»

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Испания. Примера Барселона Гарсия Жоан
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