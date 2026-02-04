Вратарь «Барселоны» привез нелепейший угловой, забыв про правила

Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия допустил комичную ошибку в кубковом матче с «Альбасете» (2:1).

После сейва голкипер каталонцев решил похвалить защитника Рональда Араухо, который не пустил к мячу соперника. Гарсия для этого вышел за пределы поля вместе с мячом в руках – арбитр назначил угловой. Это было на 45-й минуте.

«Альбасете» в прошлом раунде выбил «Реал».

Соперник «Барселоны» по следующему раунду определится позднее.

«Барса» – лидер Примеры.

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