Раскрыта реакция Захаряна на пропуск победного финала Кубка Испании

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал, как игрок отреагировал на неучастие в финальном матче Кубка Испании.

Российский футболист не попал в заявку из-за острого гастроэнтерита.

Его не взяли на финал, чтобы избежать заражения других игроков.

Без Захаряна «Сосьедад» выиграл трофей, победив «Атлетико» в серии пенальти.

– Арсен расстроен, что приболел и пропустил победный финал Кубка Испании. Но он обладатель трофея, играл и забивал в этом турнире.

– Каково самочувствие Захаряна?

– Сегодня он уже тренировался.

– Ничто не мешает быть готовым к следующей игре?

– Сейчас нет.