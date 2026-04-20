Раскрыта реакция Захаряна на пропуск победного финала Кубка Испании

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал, как игрок отреагировал на неучастие в финальном матче Кубка Испании.
- Российский футболист не попал в заявку из-за острого гастроэнтерита.
- Его не взяли на финал, чтобы избежать заражения других игроков.
- Без Захаряна «Сосьедад» выиграл трофей, победив «Атлетико» в серии пенальти.
– Арсен расстроен, что приболел и пропустил победный финал Кубка Испании. Но он обладатель трофея, играл и забивал в этом турнире.
– Каково самочувствие Захаряна?
– Сегодня он уже тренировался.
– Ничто не мешает быть готовым к следующей игре?
– Сейчас нет.
- В этом сезоне Захарян отличился одним забитым мячом в 20 играх.
- Он не выходит на поле ровно месяц – с 20 марта.
Источник: «Матч ТВ»