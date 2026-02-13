Введите ваш ник на сайте
Реакция Симеоне на разгром «Барселоны»

Вчера, 09:36

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Я думаю, что нашим болельщикам нужны именно такие матчи. Они годами нас подталкивают нас вперед, всегда находятся рядом. Им нужны большие игры.

Первый тайм мы провели очень хорошо, отлично читая игру. Действовали очень эффективно и спокойно у ворот. Первый тайм получился очень хорошим.

Мы знали, что они не сдадутся. У них есть качества, чтобы справиться с любыми проблемами. Так и начался второй тайм. У нас были моменты, в которых во втором тайме можно было сыграть лучше. Он получился не таким, как первый. Но ребята провели выдающийся матч.

Мы знаем, с кем играем. Нельзя расслабляться. До ответного матча еще далеко, но сегодня мы подарили радость нашим болельщикам – они этого заслуживают», – сказал Симеоне.

Источник: Marca
Испания. Кубок Барселона Атлетико Симеоне Диего
